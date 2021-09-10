أسعار الذهب العالمية تصعد وسط آمال باستمرار تخفيض الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة لتتخطى حاجز 1800 دولار، مدعومة برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1800.40 دولار للأوقية، وبانخفاضها 1.4 % منذ بداية الأسبوع، فهى تتجه لأول انخفاض لها في خمسة أسابيع.

صعود أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى، أبقى أسعار الذهب في طريقها لتراجع أسبوعي.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في “إس.بي.آي أست مانجمنت” إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

وأَضاف “النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية”.

الفضة تربح 0.54 %

وارتفعت الفضة 0.54 % إلى 24.20 دولار للأوقية، لكنها منخفضة 2% هذا الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.4 % إلى 981.19 دولار. ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أغسطس بتراجعه 4.2% .

وتقدم البلاديوم 0.5 % إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من 9% خلال الأسبوع

وانخفضت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في آسيا.

وكان من المقرر أن ينهي المعدن الأصفر الأسبوع بالهبوط بعد تعزيز الدولار وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الجدول الزمني للبدء في تقليص مشتريات الأصول من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

انخفاض العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.03 % فى آسيا

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.03 % لتصل إلى 1799.45 دولارًا وانخفضت بنسبة 1.6% خلال الأسبوع.

كان بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، واثقين من أن تقرير الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر أغسطس لن يؤخر تقليص مشتريات الأصول لوقت لاحق من عام 2021.

ومع ذلك، قال زميل بومان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، أمس الخميس إن الاقتصاد الأمريكي “لم يخرج من مرحلة الخطر بعد”، وإن التحديات، بما في ذلك سلسلة التوريد واختناقات سوق العمل، لا تزال قائمة.

عبر الأطلسي، أصدر البنك المركزي الأوروبي (ECB) قرار سياسته أمس الخميس.

على الرغم من أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 0%، إلا أنه أشار إلى أنه سيبطئ وتيرة المشتريات التي بدأت تحت برنامج مشتريات الطوارئ خلال فترة الوباء في الربع الرابع من عام 2021.

ومع ذلك، سارعت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى طمأنة الأسواق بأن “البنك لن يبدأ الآن في تقليص مشترياته من الأصول “.

على صعيد البيانات، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس إجمالي 310 آلاف مطالبة إعانة أولية أمريكية على مدار الأسبوع.

في غضون ذلك، صرح صندوق “SPDR Gold Trust” للذهب أن ممتلكاته قد تراجعت إلى 998.17 طن أمس الخميس من 998.52 طن يوم الأربعاء.