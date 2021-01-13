أسعار الذهب العالمية تصعد مع هبوط الدولار وعوائد السندات الأمريكية

واصلت أسعار الذهب العالمية الارتفاع اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1%

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1,857 دولاراً للأونصة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1,859 دولار.

سجلت المعادن النفيسة الأخرى تراجعا

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 25.48 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين 0.1% إلى 1,074 دولارا وخسر البلاديوم 0.2% إلى 2,386 دولاراً.

تلقت أسعار الذهب المزيد من الدعم من خطة بايدن

وتلقت أسعار الذهب المزيد من الدعم من خطة للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن لضخ “تريليونات” الدولارات في إجراءات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، وسيجري الكشف عن الخطة غداً الخميس.

أعلن بايدن أنّه سيضع “أسس حزمة المساعدات الاقتصاديّة المقبلة”

وأعلن جو بايدن، الجمعة، أنّه سيضع اعتباراً من الأسبوع المقبل “أسس حزمة المساعدات الاقتصاديّة المقبلة”، مشدّدًا على ضرورة التحرّك سريعاً بعد فقدان 140 ألف وظيفة في كانون ديسمبر.

وتحدّث الديمقراطي الذي كان يُقدّم آخر الأعضاء الرئيسيّين في فريقه الاقتصادي، من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، عن مدى خطورة الموقف بعدما صدر الجمعة تقرير حول الوظائف جاء أسوأ من المتوقّع مع خسارة العديد من الوظائف للمرّة الأولى منذ أبريل.

وأرقام التوظيف هذه، وهي الأحدث في عهد ترمب، هي دليل على أنّه “يجب علينا تقديم دعم إضافي على الفور لأسر العمّال والشركات” والتي تشكل أكبر تحدي وربما أخطر الخطوات الاقتصادية المطلوبة في ظل جائحة كورونا.

من الضروري إنفاق الأموال الآن”، بحسب ما قال الرئيس المنتخب. وأوضح “سأكون هنا (في ويلمينغتون)، الخميس المقبل، من أجل أن أعرض بالتفصيل خطّة المساعدات هذه.

شدّد بايدن على أنّ الأولويّة ستكون لتسريع التطعيم ضدّ كوفيد-19

وشدّد بايدن خلال مؤتمر صحفي على أنّ الأولويّة ستكون لتسريع التطعيم ضدّ كوفيد-19، إضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى “عشرات المليارات من الدولارات” لتمكين السلطات المحلّية والوطنيّة من الحفاظ على وظائف المعلّمين والشرطة ورجال الإطفاء والعاملين في مجال الصحّة العامّة.

وكرّر بايدن أنّ حزمة المساعدات التي أُقرّت نهاية ديسمبر الماضي والبالغة 900 مليار دولار، كانت دفعة أولى فقط، وقال “نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة المباشرة للعائلات والشركات الصغيرة”.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة إنّ شهر ديمسبر شهد خسارة 140 ألف وظيفة، خاصّة في مجالات الترفيه والضيافة والتعليم الخاص.

وتابع بايدن “في خضمّ هذا الوباء، هناك ملايين العاطلين من العمل، وغير القادرين على دفع إيجاراتهم أو سداد قروضهم”.