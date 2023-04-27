أسعار الذهب العالمية تصعد مع ضعف الدولار وترقب للبيانات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 2005.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 % خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ووافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، تراجعت القيمة السوقية لبنك فيرست ريبابليك مجددا أمس الأربعاء فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من العثور على مشترين للأصول وتغيير وضعه دون دعم حكومي.

وقال إدوارد مير، محلل المعادن في ماريكس، إنه بالنظر إلى “الجو العام المضطرب بالنسبة للوضع المصرفي” و”عدم اليقين فيما يتعلق بسقف الديون، فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساسية للاتجاه الصعودي عن النزولي”.

وارتفع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى له في عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل عندما تكشفت الأزمة المصرفية وعززت القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على توقف مؤقت في رفع الفائدة.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة لزيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 25.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1092.68 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1513.81 دولار.