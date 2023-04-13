أسعار الذهب العالمية تصعد مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد للجلسة الثالثة على التوالي، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 2030.70 دولار.

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 % الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 %، بعد صعوده 0.4 % في فبراير.

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي “توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالى ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب”.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأضاف يب أن مخاوف الركود “تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1464.16 دولار.