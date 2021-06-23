أسعار الذهب العالمية تصعد مع تعهد الاحتياطى الفيدرالى بعدم رفع الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 %

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت ليهبط الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1782.46 دولار للأوقية (الأونصة).

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 %

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % لتسجل 1782.40 دولار.

وتتجه أسعار الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

أسعار الذهب تتراجع 6% الأسبوع الماضي

وتراجعت أسعار الذهب 6% الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الفيدرالى في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وأعاد باول في تصريحاته أمس الثلاثاء التأكيد على عزم تشجيع تعاف “واسع وشامل” لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا لمخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.

الفضة تربح 0.7 %

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 % إلى 25.93 دولار للأوقية ، وارتفع البلاديوم 1.5 % إلى 2595.96 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.9 % إلى 1089.16 دولار.

وصعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء في آسيا بعد رسالة مطمئنة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تفيد بأن أسعار الفائدة لن ترتفع بسرعة كبيرة بناءً على الخوف من التضخم القادم.

ومع ذلك، أدى ارتفاع الدولار إلى كبح مكاسب المعدن الأصفر.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26% فى آسيا

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26% لتصل إلى 1782.05 دولارًا ، بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الأربعاء.

أدلى باول بشهادته أمام اللجنة الفرعية المختارة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حيث أكد أن هدف البنك المركزي متمثل في انتعاش واسع النطاق وشامل لسوق العمل.

وأضاف باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة قبل هذا الانتعاش، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف ردًا على ذلك.

وينتظر المستثمرون الآن قرار سياسة بنك إنجلترا، الذي سيصدر يوم الخميس.

أما في آسيا، فقد أصدر بنك اليابان محضر اجتماع السياسة لشهر أبريل في وقت سابق من اليوم.

وقال المحضر إن أعضاء بنك اليابان اتفقوا على أن إجراءات التحفيز الهائلة التي تطبقها بعض الدول والتي يمكن أن تساعد في تسريع وتيرة الانتعاش في كل من الاقتصادين الياباني والعالمي.

كما أصدرت اليابان أيضًا مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات لشهر يونيو في وقت سابق من اليوم، حيث كان المؤشر السابق عند 51.5 أقل من المتوقع.

وأشارت البيانات إلى أن تعافي الاقتصاد الياباني بدأ يفقد قوته قبيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر افتتاحها في يوليو.

الكونجو تصادر31 كيلوجراما من الذهب بقيمة حوالي 1.9 مليون دولار

فى سياق آخر، صادرت السلطات في الكونجو 31 كيلوجراما من الذهب بقيمة حوالي 1.9 مليون دولار، في محمية حيوانات الأكاب بشمال شرق البلاد، في ضربة نادرة للمهربين الذين يضخون بطريق الاحتيال، أطنانا من الذهب الكونجولي في السوق العالمية كل عام.

وقال رئيس مكتب المدعي العسكري في مامباسا الثلاثاء 22 يونيو إن 31 سبيكة كانت ستدخل السوق المفتوحة بعد تهريبها عبر دولة مجاورة، وكان مصدرها موتشاتشا الذي وصفه بأنه منجم في محمية الأكاب.

ويجرم القانون التعدين في المحمية، المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي وموطن الأكاب وفيلة الغابات وغيرها من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن سجلات التعدين في الكونجو تظهر أن المحمية تغطي مساحة أصغر من مساحتها في خرائط اليونسكو.

وتوصل خبراء الأمم المتحدة إلى أن أطنانا من الذهب تُهرب سنويا من مقاطعة إيتوري بالكونجو الديمقراطية عبر أوغندا ودول مجاورة أخرى، وهو ما يحرم الدولة من عائدات مواردها الطبيعية.

وقال موسونجيلا “هؤلاء الناس لا يستخرجون الذهب فحسب، بل يصهرونه أيضا”، مضيفا أن السلطات لا تعرف حجم العملية.