أسعار الذهب العالمية تصعد مع تراجع عائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وساهم غياب أي محفزات لتحريك السوق فى ترقب المستثمرين ، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب فى المعاملات الفورية ترتفع



وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1825.99 دولارًا للأوقية ، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1827.30 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بعد ارتفاعها أمس الإثنين ، مما عزز الطلب على الذهب الذى لا يدر ربحا.

مراقبون: حظر واردات الذهب الروسي خطوة رمزية

ويرى مراقبون أن خطوة بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير في سوق السبائك العالمية ، إذ جفت الصادرات الروسية إلى الغرب بالفعل.

قال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتى اندكس “حظر الذهب الروسي لم يكن حافزا. فالأصول الروسية محظورة منذ الغزو الروسي ، لذا فإن تأكيد مجموعة السبع لحظر الذهب لم يكن جديدا”.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم ، أن حيازاته من المعدن الأصفر تراجعت بنسبة 0.44% إلى 1056.40 طنًا أمس الاثنين من 1061.04 طنًا يوم الجمعة.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.18 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 904.99 دولارًا ، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1889.67 دولارًا.

أسعار الذهب تنتعش خلال تعاملات أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين في الوقت الذي أثار فيه اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة). وصعود العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا “يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في بداية التعامل بآسيا. ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار.”

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.