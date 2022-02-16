أسعار الذهب العالمية تصعد مع تراجع الدولار وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع انخفاض الدولار ، بعد تراجع المعدن النفيس من أعلى مستوى في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة على خلفية تهدئة المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1856.83 دولار للأوقية.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1857.80 دولار تقريبا.

أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوياتها فى 8 اشهر أمس

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ يونيو من العام الماضي أمس الثلاثاء ، قبل أن تعكس مسارها لتغلق على تراجع بنسبة 1% تقريبًا.

وقال مايكل لانجفورد، مدير شركة إير جايد لرويترز، إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن الدولار الأكثر قابلية للاستبدال هو الملاذ الآمن المفضل للذهب بين المستثمرين الأساسيين ويمكن أن ينخفض عن أي تراجع إضافي في أزمة أوكرانيا، مما يؤدي إلى ارتفاع الذهب والعكس بالعكس.

توقعات بقرب رفع الفائدة الأمريكية

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس 2022، مع توقع استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 25 نقطة أساس.

ومع ذلك، تتوقع أقلية متزايدة أن البنك المركزي سيختار زيادة أكثر حدة بمقدار نصف نقطة لتهدئة التضخم المرتفع.

الفضة تصعد

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 23.53 دولارًا للأوقية ، وتقدم البلاتين 0.3% إلى 1028.28 دولارًا ، وصعد البلاديوم 1.7% إلى 2286.52 دولارًا.

وهبطت أسعار المعادن النفيسة أمس الثلاثاء مع تراجع الذهب من أعلى مستوى في عدة أشهر وهبوط البلاديوم بأكثر من 4% ، إذ قوضت أنباء بأن بعض القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا تعود إلى قواعدها الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة.

الذهب يغلق على انخفاض أمس

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.8 % عند 1855.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 11 يونيو عند 1879.48 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 % لتسجل عند التسوية 1856.20 دولا للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تعاملات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز “كنتيجة لانخفاض طفيف في التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية، شهدنا انحسارا محدودا في منتجات للملاذ الآمن مثل الذهب.”

وسجلت الأسهم وأصول أخرى عالية المخاطر تعافيا محدودا وهو ما أوقف موجة مبيعات استمرت بضعة أيام.