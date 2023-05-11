أسعار الذهب العالمية تصعد مع تراجع الدولار وأزمة سقف الديون

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 2041.80 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب في البداية أمس الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، قبل أن تتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، مما قد يشكل دافعا للبنك المركزي الأمريكي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا الشهر المقبل.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على المشرعين الجمهوريين أمس الأربعاء للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بانزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس إن أزمة سقف الديون دعمت أسعار الذهب على ما يبدو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1115.92 دولار، بينما خسر البلاديوم 0.2 % مسجلا 1604.23 دولار.