أسعار الذهب العالمية تصعد مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضها 1% في الجلسة الماضية.

سعر الذهب العالمى

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1814.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 %. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

ويدرس المتعاملون أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم لمعرفة تأثيرها المحتمل على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالى لرفع سعر الفائدة.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي “ستكون بيانات البطالة مهمة. إذا أظهرت زيادة في الطلبات (الخاصة بالإعانة)، فمن المفترض أن تضعف الدولار وتدعم الذهب”.

والسبائك في طريقها لانخفاض سنوي يبلغ نحو 1% تحت ضغط من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بما يقرب من 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر على أمل أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأبطأ البنك الوتيرة تلك إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية يبلغ كل منها 75 نقطة أساس، بينما أكد رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول على الحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لمكافحة التضخم.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 23.57 دولار، وصعد البلاتين 0.3 % إلى 1010.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1786.97 دولار.