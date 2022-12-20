أسعار الذهب العالمية تصعد مع تراجع الدولار وسط مخاوف من رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار، رغم أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة % إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.3 % في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح.

ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1685.16 دولار.