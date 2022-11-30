أسعار الذهب العالمية تصعد مع تراجع الدولار وسط ترقب لتوجهات المركزى الأمريكى

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1752.95دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1768.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينجز، المقرر اليوم فى وقت لاحق، بحثا عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل.

كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي سيصدر اليوم.

وقال إدوارد مير المحلل في إي.دي آند إف إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 21.23 دولار، وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1007.75 دولار وتقدم البلاديوم 1.2 % إلى 1855.25 دولار.