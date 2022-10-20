أسعار الذهب العالمية تصعد مع تراجع الدولار وارتفاع عائد السندات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس بسبب تراجع طفيف في الدولار على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1631.54 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1636.50 دولار.

وقال بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش “ضعف الدولار الأمريكي قليلا والخسائر في أسواق الأسهم تعطي القليل من الدعم للذهب كملاذ آمن”.

لكنه أضاف أن ارتفاع العوائد في أسواق السندات الرئيسية والتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية في العالم تؤثر سلبا على أسعار المعدن الأصفر.

وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مستقرة بالقرب من أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2008، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 18.47 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 % إلى 886.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1984.53 دولار للأوقية.