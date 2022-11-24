أسعار الذهب العالمية تصعد مع تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار ، لتعزز مكاسبها بعد دقائق من اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذ أشارت إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1754.49 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1755.00 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس ، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1744.01 دولار للأوقية (الأونصة) ، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1743.90 دولار.

وكان المتعاملون يترقبون إعلان محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالى.

ويتوقع المتعاملون رفع البنك سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، لتصل أسعار الفائدة إلى ذروتها في يونيو.

ورفع الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بإجمالي 375 نقطة أساس على عدة مرات هذا العام من قرب الصفر إلى نطاق من 3.75 إلى 4% في إطار مكافحة التضخم المرتفع، ليسجل أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

واستفاد الذهب أيضا من تراجع الدولار 0.8 %، لتزيد جاذبية المعدن النفيس لحاملي العملات الأخرى، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية أيضا يوم‭ ‬الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.2 % إلى 21.55 دولار للأوقية ، وتقدم البلاتين 0.2 % إلى 998.50 دولار ، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 % إلى 1893.38 دولار.