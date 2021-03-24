أسعار الذهب العالمية تصعد مع انخفاض عائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أدنى مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن الثمين صعود الدولار في أعقاب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

تقدمت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.2%

وتقدمت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1730.25 دولار للأوقية (الأونصة).

ارتفعت أسعار الذهب قى العقود الأمريكية الآجلة 0.2%

وارتفعت أسعار الذهب قى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1728.60 دولار للأوقية.

محلل: انخفاض العائدات “يسهم في بقاء أسعار الذهب مرتفعة”

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأساسية في شركة السمسرة أناند راثي شيرز في مومباى إن انخفاض العائدات “يسهم في بقاء أسعار الذهب مرتفعة وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات”.

وأضاف “طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات”.

هبطت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس

وهبطت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين بعدما صرح باول أمام الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة “لن تكون كبيرة جدا أو دائمة”.

صعدت الفضة 0.2 %

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأوقية، في حين صعدت الفضة 0.2 % إلى 25.12 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.2 % إلى 1166.31 دولار.

يقول فيليب ستريبيل، من بلو لاين فيوتشرز: “في أغلب أيام التداول لا يتضح ما هو محرك الذهب.”

أشارت تصريحات باول إلى أن آثار التضخم ستكون مؤقتة

“أشارت تصريحات باول إلى أن آثار التضخم ستكون مؤقتة، وكان هذا كافيًا لرفع مؤشر الدولار الأمريكي وخفض أسعار الذهب.

“ولكن وسط المخاوف بشأن التضخم خلال الأسابيع الماضية لم تقدر على رفع أسعار الذهب. لذا، هل مخاوف التضخم كافية لرفع سوق الذهب؟ نعم، عندما يروق هذا للسوق.”

في شهادته المقدمة بالذكرى السنوية لأكبر حزمة إنقاذ بالتاريخ، لدفع الاقتصاد الأمريكي خارج مناطق الركود، قال باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بالكونجرس إنه يتوقع قفزة قوية للتضخم مع إعادة فتح الاقتصاد، ولكنها غير مستدامة.”

قال باول: “سيستمر الاحتياطي الفيدرالي بدعم الاقتصاد طالما اقتضت الحاجة، مع التأثر المتباين من القطاعات بعودة ظهور الفيروس، والتباعد الاجتماعي، ويظل التعافي ضعيف.”

تخلى الذهب عن مركزه كملاذ آمن

وتخلى الذهب عن مركزه كملاذ آمن، ومخزن للقيمة لفترة لا تقل عن ستة أشهر الآن، وينخفض في ظل خوف السوق حول التضخم، وهو ما دفع عوائد السندات للارتفاع بقوة.

وبرهن الذهب على مركزه كملاذ آمن في ظل الوباء مرتفعًا من 1,500 دولار للأوقية، وحتى قرابة 2,100 دولار للأوقية.

وفقد الذهب 20% عندما وصل لانخفاضات 1,675 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبينما حاول الذهب سد الفجوة، ما زال عاجزًا دون 1,750 دولار للأوقية، ويتصرف وكأنه على أجهزة الانعاش.