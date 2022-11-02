أسعار الذهب العالمية تصعد مع انخفاض الدولار وسط ترقب لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1655.00 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

ومن المقرر أن يصدر المركزي الأمريكي بيان السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم ويليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيبحثون في البيان عن مؤشرات بشأن احتمال إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وفى ختام تعاملات أمس، ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1% في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، وتحول التركيز صوب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.9 % إلى 1647.24 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 1696.94 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1649.70 دولار للأوقية عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 19.67 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت لذروة ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء.