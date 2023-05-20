أسعار الذهب العالمية تصعد مع انخفاض الدولار لكنه يتجه لتراجع أسبوعي

شهدت أسعار الذهب العالمية صعودا مع انخفاض الدولار، لكن زيادة التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الحكومي الأمريكي وضع الأسعار على مسار انخفاض أسبوعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1964.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1110 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض لأدنى مستوى له منذ بداية أبريل يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1967.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% خلال اليوم مما جعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى، لكن المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ويتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير شباط وانخفض بنحو 2.3% حتى الآن هذا الأسبوع.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن مفاوضين من الحزب الديمقراطي قالوا للرئيس جو بايدن يوم الجمعة إنهم يحرزون “تقدما مطردا” في المحادثات مع الجمهوريين بهدف تجنيب الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد الديون.

وارتفع الذهب إلى 2072.19 دولار في وقت سابق هذا الشهر، بأقل بضعة سنتات عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق عند 2072.49 دولار، لكنه انخفض منذ ذلك الحين حوالي 5% بعدما أظهرت بيانات انكماشا في سوق العمالة واستمرار ارتفاع التضخم.

وقال وانج تاو المحلل الفني برويترز إن أسعار الذهب قد تنخفض أكثر إلى نطاق يتراوح بين 1938 و1947 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.60 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.6% إلى 1065.34 دولار. وزاد البلاديوم 4% إلى 1511.40دولار.