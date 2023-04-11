أسعار الذهب العالمية تصعد مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.1 % إلى 1994.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في مايو.

وأدى تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة لظهور رهانات على أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع السوق بنسبة 71.3 % زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 24.91 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 % إلى 994.64 دولار وصعد البلاديوم 1.3 % إلى 1429.54 دولار.