أسعار الذهب العالمية تصعد مع انخفاض الدولار وترقب لمسار رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1815.58 دولار للأوقية‭ ‬(الأونصة)‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى لها في أسبوع أمس الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1819.10 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه أمس ، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأكد باول أمس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرا، وأن القرار مرهونا ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 938.23 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1375.47 دولار للأوقية.