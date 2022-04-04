أسعار الذهب العالمية تصعد مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعائدات السندات الأمريكية بعد أن أدت بيانات قوية بشأن الوظائف إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.43 دولار للأوقية.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ترتفع

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1927.50 دولار.

وارتفع الدولار بشكل قوي مع بداية الأسبوع بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع توقع برفع أسعار الفائدة بسرعة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين إلى 3.6 % فقط الشهر الماضي وهو قوي بما يكفي إلى حد رهان المستثمرين على أنه سيعزز عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالى على معالجة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الآخرين بينما يؤدي ارتفاع عائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 24.63 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 984.67 دولار وارتفع البلاديوم 2.2 % إلى 2326.18 دولار.

وتراجع سعر الذهب يوم الجمعة واتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، بعد صدور بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار وزادت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بقوة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1921.86 دولار للأوقية .

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % عند التسوية إلى 1923.70 دولار.

بيانات الوظائف الأمريكية تدعم مكاسب عوائد سندات الخزانة

ودعمت بيانات الوظائف الأمريكية مكاسب عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات والدولار ، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وقال بارت ميليك ، رئيس استراتيجيات السلع لدى دي.دي للأوراق المالية ، إن التوقعات برفع سعر الفائدة تدفع الذهب إلى الانخفاض ، لأن ذلك سيُترجم إلى تكلفة أعلى لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.

لكنه أضاف أن “سياسة (مجلس الاحتياطي الفيدرالى) أمامها طريق طويل حتى تكون محايدة … وسيظل الذهب مرتفعا إلى حد ما”.

وقالت (إيه.إن.زد) في مذكرة “بينما لا تستمر الأزمات الجيوسياسية إلى الأبد ، نتوقع أن توفر التأثيرات الثانوية للأزمة الروسية الأوكرانية مستوى قويا من الدعم لأسعار الذهب هذا العام”.