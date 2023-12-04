أسعار الذهب العالمية تصعد لمستوى تاريخي وسط توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الإثنين لتتجاوز مستوى 2100 دولار للأونصة، إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول ثقة المتداولين، في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 2087.69 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار.

سعر الذهب العالمى

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 2107.50 دولار.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

قال كبير تيم وترر محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “بعد خطابه (باول)، أصبح المتداولون أكثر اقتناعا بأننا حاليا عند ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي فإن المسار التالي من المرجح أن يكون هبوطيا وليس صعوديا”.

وقال باول يوم الجمعة، إن بنك الاحتياطي الفيدرالى لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.45 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.5% إلى 929.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 996.04 دولار