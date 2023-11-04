أسعار الذهب العالمية تصعد لكنه يتجه لتحقيق أول خسائره الأسبوعية في شهر

شهدت أسعار عقود الذهب الفورية والآجلة ارتفاعا كبيرا، وذلك بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، وذلك بعدما كان المعدن الأصفر قد أغلق جلسة أمس الأول الخميس على أرباح أيضا، ولكن هذا قد لا يكون كافيا لمحو الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع، حيث يتجه الآن نحو تكبد أول خسائره الأسبوعية بعد 3 أسابيع من الأرباح.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.81% لتسجل 2,006.01 دولار للأوقية، وكذلك صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر ديسمبر، بحوالي 0.84% مسجلة 2,010.30 دولار للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى خلاف الذهب، فقد ارتفعت أسعار عقود الفضة الفورية بنسبة 1.54% لتصل إلى 23.11 دولار للأوقية، وارتفعت أيضا عقود البلاتينيوم الفورية بحوالي 0.53% لتصل إلى 930.30 دولار للأوقية، في حين ارتفعت عقود البلاديوم الفورية بنحو 1.28% وسجلت نحو 1,130.04 دولار للأوقية.