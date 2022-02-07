أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع الأسهم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1810.85 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 يناير عند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

صعود أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1811.70 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت : “العامل الأكبر في التضخم حاليا، بخلاف مشكلات سلاسل التوريد، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، إذ بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014.

صعود الدولار يحد من مكاسب الذهب

ومما حد من مكاسب الذهب صعود الدولار، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 التي سجلتها يوم الجمعة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير يوم الخميس، وقد تتعزز خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت البيانات قوية، وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة أن الوظائف غير الزراعية قفزت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

الفضة ترتفع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 22.74 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 2301.19 دولار.

أسعار الذهب تصعد في نهاية تعاملات يوم الجمعة

وارتفعت أسعار الذهب في نهاية التعاملات يوم الجمعة ، إذ ساعدت مخاوف التضخم المتزايدة في تخفيف ضغط ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي أتت إيجابية بشكل مفاجئ.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1808.9 دولار للأوقية، ليسجل المعدن النفيس صعوداً بنحو 1% خلال الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت مع تراجع الدولار خلال تداولات الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الذي تتوقع الأسواق أن تؤثر على ميل الفدرالي لتشديد السياسة النقدية.