أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوع؛ مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما، الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت، في وقت سابق، أعلى مستوياتها منذ 20 يوليو.

سعر الذهب عالميًّا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبًا بسبب إشارة الاحتياطي الفيدرالى لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، هذا العام، مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتًا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات المقبلة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر، بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس جدًّا لارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدرّ عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي، اليوم، والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة، ليبدأ بعدها اتباع نهج “يتوقف على البيانات”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1264.64 دولار.