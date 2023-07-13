أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى منذ شهر مع ضعف الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الخميس، لتصعد إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قريبًا عن تشديد سياسته النقدية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.94 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلة أعلى مستوي منذ 16 يونيو.

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1964.40 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى كاينسيس ماني إنه مع تبقي أسبوعين على موعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل وفي ظل البيانات التي تظهر نموا أقل للوظائف وتباطؤ التضخم في يونيو ، توجد توقعات بأن يكون رفع أسعار الفائدة التالي هو الأخير.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.22 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 % إلى 1296.25 دولار.

وقفز البلاتين 1.4% إلى 960.04 دولار.