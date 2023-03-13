أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى فى 5 أسابيع مع ضعف الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتصعد إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

سعر الذهب العالمى

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية.

وتدخل المسؤولون الأمريكيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي قائلين إن جميع المودعين سيستطيعون التصرف في ودائعهم اعتبارا من اليوم الإثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 20.63 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3% إلى 961.87 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1385.56 دولار للأوقية.