أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى فى 3 أسابيع مع تراجع الدولار وعائد السندات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد لأعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع ، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا، بحسب وكالة رويترز

سعر أوقية الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.

سعر الذهب عالميا اليوم

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1717.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 %، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2% فى ختام تعاملات أمس الاثنين، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث أغرى تراجع المعدن النفيس في الآونة الأخيرة المستثمرين للشراء، كما قفزت الفضة فيما قد يكون أكبر مكسب يومي لها منذ أواخر عام 2008.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 1698.48 دولار للأوقية (الأونصة) ، وهو ما قد يكون أكبر مكسب يومي منذ الثامن من مارس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8% عند التسوية إلى 1702 دولار.

وقفز سعر الفضة 8.8 % إلى 20.67 دولار للأوقية، أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس.

وهبط الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع، مما دعم أيضا الطلب على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو.

كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2 % قبل أن يسجل صعودا 3.3 % في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 % إلي 912.85 دولار للأوقية.