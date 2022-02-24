اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى منذ عام مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة

صعود أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 2:09 م, الخميس, 24 فبراير 22 2:09 م, الخميس, 24 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1939.97 دولار للأوقية بعد بلوغها أعلى مستوى منذ يناير 2021 عند 1948.77 دولار للأوقية.

صعود أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة

وقفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.8 % إلى 1943.90 دولار للأوقية.

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21-2-2022

وقال مسؤولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 25.03 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3 % إلى 2514.54 دولار للاوقية.

اقرأ أيضا  وزير الزراعة يلقى كلمة مصر ‏فى الاجتماع الوزاري الأول ‏لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بدبي ‏

تراجع أسعار الذهب أمس

وانخفض الذهب أمس الأربعاء مع صعود الأصول المرتبطة بالمخاطر إذ يترقب مستثمرو المعدن النفيس المزيد من التطورات في الأزمة الأوكرانية في حين يتأهبون لرفع بنوك مركزية كبيرة لأسعار الفائدة قريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1894.82 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا عن أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر عند 1913.89 دولار للأوقية بلغه يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1896.10 دولار للأوقية.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تكشف عن حجم وقيمة شحنة الموالح المفرج عنها في روسيا

وفرضت دول الغرب يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت قواتها بالتحرك إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وهدد الغرب بفرض المزيد من العقوبات إذا بدأت موسكو غزوا شاملا لجارتها.

وصعدت الأسهم العالمية يوم الأربعاء بعد تراجع على مدى أربعة أيام إذ يترقب المستثمرون خطوة روسيا المقبلة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 1079.83 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 2367.09 دولار للأوقية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم فى مصر 24-2-2022 و عيار 21 يربح 30 جنيها

عمر سالم 1:58 م, الخميس, 24 فبراير 22

الضرائب : «التصرفات العقارية» كما هي 2.5% دون حد أقصى

منى عبدالباري 1:57 م, الخميس, 24 فبراير 22

«صناعة النواب» : طرح 5 مجمعات جديدة جاهزة يزيد قدرة مصر على التصدير الصناعي

ياسمين فواز 11:57 ص, الخميس, 24 فبراير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-2-2022.. محال الصاغة توقف تعاملاتها بسبب هجوم روسيا

عمر سالم 11:33 ص, الخميس, 24 فبراير 22

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة الصناعة بتوفيق الأوضاع للمواصفات القياسية للمصابيح ووحدات الإضاءة

المال - خاص 11:03 ص, الخميس, 24 فبراير 22

أسعار القمح تقفز 6% بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

المال - خاص 9:43 ص, الخميس, 24 فبراير 22