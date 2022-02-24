أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى منذ عام مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1939.97 دولار للأوقية بعد بلوغها أعلى مستوى منذ يناير 2021 عند 1948.77 دولار للأوقية.

صعود أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة

وقفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.8 % إلى 1943.90 دولار للأوقية.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 25.03 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3 % إلى 2514.54 دولار للاوقية.

تراجع أسعار الذهب أمس

وانخفض الذهب أمس الأربعاء مع صعود الأصول المرتبطة بالمخاطر إذ يترقب مستثمرو المعدن النفيس المزيد من التطورات في الأزمة الأوكرانية في حين يتأهبون لرفع بنوك مركزية كبيرة لأسعار الفائدة قريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1894.82 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا عن أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر عند 1913.89 دولار للأوقية بلغه يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1896.10 دولار للأوقية.

وفرضت دول الغرب يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت قواتها بالتحرك إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وهدد الغرب بفرض المزيد من العقوبات إذا بدأت موسكو غزوا شاملا لجارتها.

وصعدت الأسهم العالمية يوم الأربعاء بعد تراجع على مدى أربعة أيام إذ يترقب المستثمرون خطوة روسيا المقبلة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 1079.83 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 2367.09 دولار للأوقية.