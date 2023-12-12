أسعار الذهب العالمية تصعد الثلاثاء مع زيادة المضاربات

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مجددًا فوق مستوى 2000 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية واجتماعات السياسة النقدية الرئيسية للبنوك المركزية للحصول على أدلة بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار بأكثر من 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونج، أحد كبار المحللين في أواندا: “قد لا يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي جريئًا جدًا في تخفيضات أسعار الفائدة التي تتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة.

لذلك، أدى ذلك إلى قيام بعض المضاربين على جني الأرباح والمستثمرين على المدى القصير بالمضاربة على الذهب”.