أسعار الذهب العالمية تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

استهل الذهب تداولات هذا الأسبوع مرتفعًا بعد السقوط بقرابة الـ2% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة تصريحات عضو الفيدرالي، كريستوفر والر، بتأييده رفع الفائدة أكثر من مرة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وسجلت أسعار عقود الذهب الآجلة (فيوتشر) 2026.8 صعودًا بـ 0.55% فيما تسجل العقود الفورية (سبوت) 2013.51 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.46%.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.280 أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو، أما الفضة بتسجل 25.683 دولارًا صعودًا بـ 0.88% في جلسة اليوم.

ارتفع المعدن الأصفر بقوة في الأسابيع الماضية ومنذ أزمة البنوك باعتباره ملاذًا آمنًا، وقد تعزز هذا الشعور مع صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي تضمن إشارات مباشرة لاحتمالية وقوع ركود في وقت لاحق من عام 2023 مما يعزز تدفقات الذهب.