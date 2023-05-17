أسعار الذهب العالمية تستقر وسط قلق بشأن مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي

شهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا اليوم الأربعاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر في ظل قلق المستثمرين بشأن المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمي

وشهدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.

ويقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.

وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار أمس الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 % أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.76 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

كما صعد البلاتين 0.6 % إلى 1063.71 دولار وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 1505.93 دولار.