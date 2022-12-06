أسعار الذهب العالمية تستقر وسط استمرار المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1781.20 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر ليغلق منخفضا 1.6 % مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب نظرا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وقال وانغ تاو المحلل الفني في رويترز إن الذهب قد يقفز في المعاملات الفورية إلى 1783 دولارا للأوقية قبل أن يواصل انخفاضه صوب 1766 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.37 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 % إلى 998.63 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1885.75 دولار للأوقية.