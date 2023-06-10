أسعار الذهب العالمية تستقر وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

سجلت أسعار الذهب العالمية استقرارا مع ارتفاع طفيف للدولار، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط توقعات بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة.

وتتوقع الأسواق إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بعدما رفعها في كل اجتماعاته منذ مارس 2022.

واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس عند 1978.5 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري عند 1964.59 دولار، لكنه لا يزال مرتفعًا هذا الأسبوع بحوالي 0.8%.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.62% إلى 24.5 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.61% إلى 1020.87 دولار، متجها نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة طفيفة 0.1% عند 103.45 نقطة.