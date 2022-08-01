أسعار الذهب العالمية تستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع ، بدعم من تراجع الدولار ، في الوقت الذى احتفظ فيه المستثمرون بمزيد من القراءات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1765.77 دولار للأوقية ، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 6 يوليو عند 1767.79 دولار يوم الجمعة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تستقر عند 1782.50 دولار

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1782.50 دولار.

وتراجع الدولار جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. لكن العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قيدت مكاسب الذهب الذى لا يدر عائدا.

أسعار الذهب ترتفع 2.2% الأسبوع الماضي

وارتفع الذهب بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي ، وهو أفضل أداء له منذ مارس ، بعد أن اتخذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، نبرة أقل تشددًا نسبيًا في أعقاب رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

محلل: الذهب قد يستمر في الارتفاع حتى 1,800 دولار

قال إدموند مويا، المحلل في منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت، إن الذهب قد يستمر في الارتفاع حتى 1,800 دولار إذا تراجعت عائدات الدولار والسندات بما يتجاوز التوقعات الخاصة برفع سلس لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من العام.

وأضاف مويا، أن ارتفاع الذهب بعد أن ذكرت وزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سجل نموًا سلبيًا بنسبة 0.9% في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

وقال سونيل كومار ديكسيت من سكتشارتنج، إن الزخم ساعد الذهب على تجاوز تحدي 1,750 دولار، وتجاوز “الرقم السحري” البالغ 1,768 دولار مما ساعده على أن يغلق صعوديًا لثاني أسبوع، وهذه المرة عند 1,765 دولار.

وقال “الهدف الرئيسي هو منطقة التقاء تقني للمتوسط المتحرك الأسي لفترة 50 أسبوعًا والبالغ 1,830 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 أسبوع البالغ 1,831 دولارًا”.

أسعار الذهب العالمية تغلق على تراجع يوم الجمعة

وارتفعت أسعار الذهب العالمية يوم الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد حوالي 2.3% خلال الأسبوع الماضى، في أفضل أداء منذ أوائل مارس الماضى.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1780.70 دولار.