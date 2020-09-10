أسعار الذهب العالمية تستقر عند أعلى مستوى فى أسبوع مع هبوط الدولار

شهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية استقرارًا عند أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار، لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ 8 دولارات، حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية (الأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1950.51 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

كما شهدت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة استقرارًا عند 1954.90 دولار للأوقية.

وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير بعد قفزة في وول ستريت، فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع، وهو ما يجعل المعدِن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب عالميًّا.

ومِن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية. ولم يطرأ أدنى تغير على البلاتين وسجل 916.18 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2294.42 دولار للأوقية.

أسعار الذهب دون تغيير بجلسة تداول اليوم الخميس في آسيا

وظلت أسعار الذهب دون تغيير في جلسة تداول اليوم الخميس في آسيا، بعد أن كان المعدن الأصفر قد حقق مكاسب الليلة الفائتة، على حساب الدولار وبمساعدة الوضع المتقلب في أسواق الأسهم الأمريكية.

وتقدمت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الآجلة بنسبة طفيفة للغاية بلغت 0.06% لتتداول عند 1.956 دولار للأونصة.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في مستهل الجلسة الأوروبية 1.946 دولار للأوقية بانخفاض نسبته 0.02%.

وأسهم الارتفاع في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل بارتفاع أسعار الذهب عالميًّا، مما دفع سعر الذهب من 1.927.20 دولار، إلى أعلى مستوى خلال الليل عند 1.959.35 دولار.

وعانى الدولار في جلسة تداول الأمس، بسبب تقدم خصمه اليورو، بعد أن أعرب البنك المركزي الأوروبي عن ثقته في توقعات الانتعاش في منطقة اليورو، وتسبب ضعف الدولار من ثم في قوة الذهب. وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، المقرر في وقت لاحق اليوم.

وفي آسيا، أظهرت أسواق الأسهم مكاسب طفيفة في التعاملات الصباحية، حيث تم بالفعل تسعير ارتفاع الأسهم الأمريكية.

فى سياق متصل، قررت قطر زيادة حيازتها من الذهب إلى نحو 48.4 طن، وفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر.

وأظهرت أرقام الاحتياطات الرسمية لقطر لشهرأغسطس الماضي الصادرة عن مصرف قطر المركزي، زيادة استثمارات الدوحة بالذهب بنسبة 53% على أساس سنوي إلى نحو 11.5 مليار ريال، و هو الأعلى على الإطلاق، بما يمثل نحو 7.5% من إجمالي الاحتياطات الدولية للدولة البالغة 204 مليارات ريال.