اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب العالمية ترتفع وسط توقعات بإقرار برنامج التحفيز المالى الأمريكى

صعدت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة
أحمد فراج 9:51 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 9:51 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتبلغ أعلى مستوى فى أسبوعين، بفعل آمال في توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، بحسب وكالة رويترز.

تقدمت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة

وتقدمت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.

وصعدت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم. ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة، مما ينعمس على أسعار الذهب.

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الفضة صعدت 0.6%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1021.50 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.1% إلى 2333.74 دولار.

أسعار الذهب استأنفت الاتجاه الصعودى اليوم

واستأنف الذهب الاتجاه الصعودى اليوم ليبدأ الأسبوع على نفس الوتيرة التي أنهينا الأسبوع الماضي بها.

وجاء انتعاش أسعار الذهب على خلفية إشارات تدل على أن المشرعين في الولايات المتحدة يقتربون من إبرام اتفاق لإبقاء الحكومة مفتوحة، ولاستمرارية برامج دعم الأجور لملايين الأمريكيين المتضررين من تفشي وباء فيروس كورونا.

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وارتفع الذهب فى العقود الآجلة تسليم شهر فبراير، لتستقر تداولاتها عند 1,866 دولار للأوقية، بارتفاع 26 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للذهب تمكنت خلال الأسبوع الماضي من جني حوالي 60 دولارا

وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت العقود الآجلة للذهب من جني حوالي 60 دولارا، بارتفاع نسبته 3.3%، وسط علامات تقول بتوصل الكونجرس بشقيه إلى حزمة تحفيز يمكن أن تمر، قيمتها 908 مليار دولار أمريكي.

وساعد التعافي في محو الخسائر التي سجلها الأسبوع قبل الماضي، والتي قاربت 5%، وأصبحت أكبر خسارة أسبوعية تتكبدها أسعار الذهب منذ يوليو الماضي.

سعر الذهب في المعاملات الفورية يعكس تحركات السبائك في الوقت الحقيقي

يعكس سعر الذهب في المعاملات الفورية تحركات السبائك في الوقت الحقيقي، وارتفع بـ 21.15 مليار دولار، أو 1.2% وصولًا لـ 1,858.47 دولار للأوقية. وارتفع للأسبوع الماضي بـ 2.8%.

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ويقول إد مويا من أوه أيه إن دي أيه: “ترتفع أسعار الذهب ليبدو الطريق نحو 1,900 دولار ممكنًا قبل نهاية الأسبوع.”

وتتحرك أسعار الذهب صعودًا من أسوأ تصفية مر بها، وجاء على خلفية لقاحات فيروس كورونا قبل عيد الميلاد.

الذهب خسر 6% من قيمته خلال شهر نوفمبر

وخسر الذهب 6% من قيمته خلال شهر نوفمبر، في أسوأ خسارة منذ 2016، ليهبط سعر الذهب دون 1,800 دولار.

وتحول المستثمرون من الملاذات الآمنة لسوق الأسهم الذي سجل أرقام قياسية، وأصول أخرى مثل النفط الذي صعد بقوة، ليزيد نفط برنت بـ 27% خلال شهر نوفمبر فقط. ضرب هذا الذهب رغم معرفة الجميع بأن الخطر لم يزل بعد.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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