أسعار الذهب العالمية ترتفع وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية لتعزز مكاسبها اليوم الخميس بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.4 % إلى 1976.80 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5 % إلى 1979.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % مما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى.

ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأمريكي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول قال في مؤتمر صحفي إن البنك سيتخذ الإجراءات “الكافية” لخفض التضخم إلى 2% وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.

وسجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى في عام متجاوزا 2000 دولار للأوقية مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8 % إلى 22.85 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.1% إلى 988.23 دولار وصعد البلاديوم 0.9 % إلى 1464.01 دولار.