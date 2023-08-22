أسعار الذهب العالمية ترتفع وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد فوق مستوى الـ 1900 دولار ، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا تقريبًا بينما يترقب المستثمرون اجتماع محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدمت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.25% إلى 1900 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.26% إلى 1928 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 103.050 نقطة.

قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “كان المشترون المحتملون ينتظرون ليروا إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب، وقد تكون هذه بدايات عودتهم إلى السوق”.

وأضاف أن أي تصحيح للدولار الأمريكي من الارتفاعات الأخيرة قد يتسبب على الفور في ارتفاعات قوية في سوق الذهب.

وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في نوفمبر 2007، حيث تعززت التكهنات بشأن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من عائدات السندات وتعزز الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية.

وقال “جيم وايكوف” محلل الأسواق لدى “كيتكو” إن طلبات شراء الذهب تظل عند مستوى معقول، لكنها تعد ضعيفة في الوقت الراهن وسط التكهنات بشأن استمرار الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، فضلاً عن استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.3% إلى 23.29 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.1% إلى 909.89 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1243.69 دولار.