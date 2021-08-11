أسعار الذهب العالمية ترتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

مراقب: الذهب ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، إذ سيطرت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت اسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1732.61 دولار للأوقية.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تضيف 0.1%

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1733.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول “استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية”

مراقب: الذهب ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ

وأضاف ” لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الإثنين”.

وتابع “من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب”.

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع.

إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه

لكن مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو.

ويترقب المستثمرون الآن التقرير الشهري للاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره فى وقت لاحق والذي قد يؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك المركزي الأمريكي لدعمه النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 % إلى 23.38 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 1001.76 دولار واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار.

انتعاش أسعار الذهب فى ختام تعاملات أمس

وارتفعت أسعار الذهب قليلا فى ختام تعاملات أمس الثلاثاء لتتوقف موجة بيع مكثفة بفعل شكوك مستمرة بشأن التداعيات الاقتصادية للسلالة دلتا من فيروس كورونا، على الرغم من استمرار ارتفاع عوائد الدولار والسندات في السيطرة على السوق.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1730.93 دولار للأوقية.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1731.70 دولار.

سعر الذهب يخسر أكثر من 4% يوم الإثنين

وهبط سعر الذهب أكثر من 4% يوم الإثنين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالى لدعم الاقتصاد.

استمر ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في عدد من البلدان الآسيوية والولايات المتحدة، وهو ما يهدد الآفاق الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ربح البلاتين 1.8 % إلى 997.84 دولار وصعد البلاديوم 1.9 % إلى 2650.25 دولار.

وتراجعت الفضة 0.4 % إلى 23.34 دولار للأوقية.