أسعار الذهب العالمية ترتفع.. والمعدن النفيس يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1845.71 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تصعد

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1844.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9 % هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 % إلى 22 دولارا للأونصة، وزات بنحو 4.4 % هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 963.49 دولار وصعد البلاديوم 1.4 % إلى 2034.63 دولار وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5 % و4.5 % على التوالي.

أسعار الذهب ترتفع أمس

وانتعشت أسعار الذهب مرة أخرى أمس الخميس إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تزامنا مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

سعر الذهب الفورى يرتفع

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1829.20 دولار للأوقية ، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1827.70 دولار.

وانخفض الدولار 0.3 %، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الخميس بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره من الأصول الآمنة.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وارتفعت بنحو 2% منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما.

من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % لتصل إلى 21.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 % عند 935.93 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.8 % إلى 1979.38 دولار.