أسعار الذهب العالمية ترتفع مع هبوط عائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بعدما تكبدت خسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز تدنى عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1776.10 دولار للأوقية.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ترتفع 0.4%

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي إف.إكس، إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي”. وأضافت: “يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية”.

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة.

الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 الأسبوع الماضى

وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير عند 1019 دولار للأوقية، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 % إلى 1032.46 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.3 % إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين صعدت الفضة 0.5 % إلى 25.92 دولار.

ويقول محللون يبدو أن الملاذ الآمن الذهب قد استوعب صدمة الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي سريعا.

وخلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين استرد الذهب حوالي 15 دولارا من قيمته بعد خسائر قوية خلال تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر التسليم الفوري لأوقية الذهب خلال تلك اللحظات إلى مستويات 1,783.70 دولار بزيادة بلغت نحو 15 دولارا.

وفي المقابل هدأت فورة ارتفاعات مؤشر الدولار قليلا، ليتراجع طفيفا بنسبة 0.1% إلى مستويات 92.13 دولار بينما ارتفعت العملات الرئيسية الأخرى اليورو و الاسترليني والدولار الأسترالي.

السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لا تزال تسجل خسائر

ولا تزال السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تسجل خسائر، ليصل العائد على السندات إلى 1.42% خاسرا 0.018 نقطة.

وأدى التحول في توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث هزة عنيفة في أسعار الذهب وكذلك الدولار وسوق السندات الحكومية.

خسر الذهب ما يقرب من 130 دولارا في ساعات لتهوى أسعار التسليم الفوري إلى مستويات 1763.9 دولار للأوقية ، ويتداول الذهب قرب أدنى مستوياته في أكثر من 8 أسابيع.

بينما قفزت أسعار الدولار الذي استمد قوته من جديد بعد توقعات بشأن ارتفاع أكثر من المنتظر في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة وفقا للفيدرالي الأمريكي.

وزاد مؤشر الدولار بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 أسابيع إلى مستويات 92.3، وأنهى الأسبوع بارتفاعات 0.47%.

إذ ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.08% قبل أن تنخفض لتنهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.443%.

كما أنهت السندات لأجل 5 سنوات تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 0.876% بعد ارتفاعها بنسبة 0.14%، وقفز عائد السندات لأجل عامين.

وأدت النبرة المتشددة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار مما أدى إلى نمو المؤشر بنسبة 2% لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 92.225 .