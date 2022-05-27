أسعار الذهب العالمية ترتفع مع ضعف الدولار وسط توقعات متفائلة للسياسة النقدية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1857.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة أيضا 0.4 % إلى 1855.50 دولار.

أسعار الذهب تصعد بنحو 0.7% منذ بداية الأسبوع

وتقدمت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7%.

وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي.

وسلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من مايو الحالى، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات يؤديان إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

الفضة تتقدم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 22.19 دولار للأوقية. وصعدت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 951.63 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 2028 دولارا للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5 %، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.

أسعار الذهب تتراجع أمس

وتراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي أمس الخميس، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أن البنك المركزي الأمريكي سيتمسك بزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو ويوليو.

ويمكن أن يضر رفع الفائدة بالذهب كأحد الأصول التي لا تدر عائدا.

ونخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى1844.90 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 1844.20 دولار.

والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل انخفاض للشهر الثاني بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الشهر الجاري عقب ارتفاع الدولار.

وزادت أسعار الذهب بأكثر من 3% منذ تراجع الدولار.