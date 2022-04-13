أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تنامي الطلب على أصول الملاذ الآمن

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعد أن عززت مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1969.76 دولار للأوقية بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تستقر

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1975.80 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء إن المفاوضات مع أوكرانيا “وصلت إلى طريق مسدود” في حين صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يصل لحد الإبادة الجماعية.

واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى مرتفع بلغه في مايو 2020، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب

وعلى الرغم من أن الذهب يعد تحوطا من التضخم والمخاطر الجيوسياسية فإن رفع أسعار الفائدة يزيد أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.46 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 972.51 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 3.1 % إلى 2398.15 دولار للأوقية.

أسعار الذهب ترتفع 1.5% خلال تعاملات أمس

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.5% خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومع تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى في 3 سنوات.

وارتفع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 1.4% إلى 1976.10 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% عند 1967.61 دولار للأونصة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 2.82% الذي سجله في وقت سابق من تداولات اليوم وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

وكشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ ديسمبر عام 1981 في مارس الماضي مسجلاً 8.5%، بينما أشارت بيانات التضخم الأساسي إلى أن الفدرالي ربما لا يحتاج إلى المبالغة في تشديد السياسة النقدية على المدى الطويل.