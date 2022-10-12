أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لرفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع طفيف للدولار ، إذ يدرس المستثمرون محضر اجتماع السياسة الفيدرالية في سبتمبر وبيانات التضخم بحثًا عن دلائل على مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1668.40 دولارًا للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه لخمس جلسات متتالية.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار بنسبة 0.1% أمام منافسيه ، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في كينيسيس مونى “هناك بعض الشراء للذهب لأنهم يرون أن الدولار يتباطأ قليلاً ، “ومع ذلك ، فإن السوق الآن في حالة من الانتظار والترقب قبل صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير التضخم”.

وارتد الذهب أمس الثلاثاء من أدنى مستوى له منذ أسبوع مدعوما بضعف الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1677.70دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % عند التسوية إلى 1686.00 دولار.

وانخفض الدولار بنحو 0.3 % مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتخلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تظل قراءة التضخم في الولايات المتحدة غدا الخميس مرتفعة وأن تعزز اتجاه المركزي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.