أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس الإثنين.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية تصعد

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1854.40 دولار.

يتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

الفضة ترتفع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 21.86 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 956.93 دولار وتقدم البلاديوم 1.4 % إلى 2021.28 دولار.

الذهب يصعد فى التعاملات الصباحية في آسيا

وارتفع الذهب فى التعاملات الصباحية في آسيا، كما ارتفع الدولار واستقر بعد انخفاضه خلال الجلسة السابقة مما ساعد على دفع المعدن الأصفر إلى أعلى نقطة في أسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.17 % لتصل إلى 1850.94 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 9 مايو عند 1865.29 دولارًا أمس الإثنين.

وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الثلاثاء بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في شهر واحد في الجلسة السابقة.

و تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وصرحت إستر جورج، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، أمس الإثنين، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة المستهدف إلى حوالي 2% بحلول أغسطس 2022، مع اتخاذ مزيد من الإجراءات اعتمادًا على كيفية تأثير كل من العرض والطلب على التضخم.

رصيد إس بي دي آر جولد تراست من الذهب يرتفع

وقالت إس بي دي آر جولد تراست بأن حيازاتها ارتفعت بنسبة 0.44% لتصل إلى 1068.07 طن أمس الإثنين، مقابل 1063.43 طن يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% وانخفض البلاتين 0.3% إلى 956.10 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.2%.

كما خفضت شركة نورنيكل الروسية لتعدين وصهر البلاديوم تقديراتها لعجز سوق البلاديوم العالمي في عام 2022 إلى 100 ألف أوقية.

ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب من صناعة السيارات وسط الحرب في أوكرانيا والتعافي البطيء لسوق الرقائق من النقص.