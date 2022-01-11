أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1806 دولارات للأوقية ‭.

ارتفاع أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1804.90 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778 %، متراجعة من أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808 %.

تراجع الدولار مقابل سلة عملات

وتراجع الدولار مقابل سلة عملات، مع ترقب المستثمرين جلسة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق اليوم الثلاثاء للحصول على أدلة جديدة بشأن توقيت ووتيرة إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

وقالت مارجريت يانج، واضعة الاستراتيجيات لدى ديلي فيكس “تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4 % في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب، ومع ذلك إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعما للمعدن الأصفر”.

المستثمرون ينتظرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4% في ديسمبر من 4.9% في الشهر السابق.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ارتفاع سعر الفضة

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.55 دولار للأوقية، وتقدم سعر البلاتين 1% إلى 949.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1921.74 دولار.

أسعار الذهب تتراجع فى ختام تعاملات أمس

وتراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1799.75 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.1% إلى 1798.80 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عامين وذلك مع ارتفاع الدولار، وسط توقعات بأن يمهد معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الطريق أمام زيادة في أسعار الفائدة.