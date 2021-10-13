اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار وسط مخاوف من تبعات أزمة الطاقة

ارتفاع أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 1:04 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 1:04 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، متلقية الدعم من مخاوف بشأن تضرر الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع طفيف للدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1767.08 دولار للأوقية.

ارتفاع أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1767.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من مرتفعات سجلتها في يونيو ، بينما تخلى الدولار عن مكاسبه في الجلسة السابقة، مما جعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وتصدر اليوم الأربعاء بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وأيضا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى في سبتمبر وذلك وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي التضخم، الذي تفاقمه أزمة طاقة في اقتصادات رئيسية، إلى عرقلة النمو.

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محلل : المحادثات حول الركود تواصل تقويض المعنويات العالمية

وقال لوكمان أوتونوجا المحلل في إف.إكس.تي.إم “نظرا لأن المحادثات حول الركود تواصل تقويض المعنويات العالمية وتشجع على تفادي المخاطرة، قد يدعم هذا مشتري الذهب – مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار”.

الفضة تربح 1.1 % في المعاملات الفورية

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 22.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1010.03 دولار، بينما تقدم البلاديوم 1.7 % إلى 2079.68 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، لتشهد استقرارا قبل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم.

وسيتم تحليل كل من محضر الاجتماع والبيانات بحثًا عن أدلة على الجدول الزمني للبنك المركزي لتقليص مشتريات الأصول.

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كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18% لتصل إلى 1762.55 دولارًا.

وتستمر الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، وفقًا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ولا يجوز وصف الارتفاع بأنه أمر عابر.

وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ريتشارد كلاريدا، إن الشروط المطلوبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء التقليص في مشتريات الأصول “لم يتم الوفاء بها كلها.” وقد وسعت تعليقات كلاريدا التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقليص مشتريات الأصول كما هو مقرر في نوفمبر 2021.

ارتفاع أسعار الذهب أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء في ظل إحجام عن المخاطرة ومخاوف بشأن التضخم مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر، لكن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيبدأ في خفض التحفيز الاقتصادي كبحت المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1759.56 دولار للأوقية ، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % أيضا إلى 1761.40 دولار.

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وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكاس : “أزمة الطاقة تواصل الهيمنة على معنويات السوق لأن هناك مخاوف من أن التضخم الآن قد لا يكون عابرا بالقدر الذي كان متوقعا في وقت سابق وهو ما يدعم أسعار الذهب”.

وأثرت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن أزمة طاقة عالمية ومشاكل ديون لدى إيفر جراند الصينية على الأسهم الآسيوية.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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