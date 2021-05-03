أسعار الذهب العالمية ترتفع مع انخفاض عائد السندات الأمريكية وتصاعد إصابات كورونا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان، في حين حافظ البلاديوم على صعوده بعد تجاوزه حاجز الثلاثة آلاف دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3%

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% مسجلة 1773.90 دولار للأونصة. وكان حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة في كل من الصين واليابان.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1773.90 دولار للأونصة.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس “لا يزال وضع الجائحة في اليابان والهند مصدر قلق رئيسي بين المشاركين في عمليات السوق”.

“وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب”، مضيفة أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قدم مزيدا من الدعم.

هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات

هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبا الأسبوع الماضي. وتقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسجلت الهند اليوم أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي.

أنظار المستثمرين تتجه إلى مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتشمل مسح معهد إدارة التوريدات بشأن قطاع الصناعات التحويلية وأرقام الوظائف في أبريل، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 2953.19 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار للأونصة يوم الجمعة بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات.

الفضة تصعد 0.3% إلى 25.97 دولار للأونصة

وتقدمت الفضة 0.3% إلى 25.97 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1204.63 دولار.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا بختام تعاملات الجمعة لتحقق خسائر أسبوعية مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية فيما لم يمنع تسجيلها لمكاسب شهرية خلال أبريل هي الأولى خلال العام.

وجاء تراجع المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، مع تحسن بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم.

وخلال تعاملات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 60 سنتا أو ما يعادل 0.03% لتستقر دون تغيير يذكر عند مستوى 1,767.70 دولارًا للأوقية.

عقود الذهب تتراجع بنحو 0.6% خلال الأسبوع

وبذلك تكون عقود الذهب قد سجلت تراجعًا بنحو 0.6% خلال الأسبوع، لتحد من مكاسبها الشهرية خلال أبريل إلى 3%.

ويكون شهر أبريل قد شهد أول مكاسب شهرية لعقود الذهب خلال عام 2021 حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر انخفضت عقود الفضة تسليم يوليو بمقدار 21 سنتًا أو 0.8% لتنهي الأسبوع عند 25.87 دولارًا للأوقية.

حيث تراجعت بنسبة 0.8% خلال الأسبوع وترتفع بنحو 5.5% مقارنة بمستواها بنهاية مارس.