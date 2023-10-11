أسعار الذهب العالمية ترتفع مع انخفاض الدولار واحتمال عدم رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار بعدما أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل رفع أسعار الفائدة أمرا غير وارد، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.12% إلى 1862 دولار للأوقية.

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.05% إلى 1876 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 105.477 نقطة

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر سبتمبر، والمقرر نشره اليوم الأربعاء، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والمقرر صدورها غدا الخميس.

قال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: «الجدل الواضح بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هو إلى متى سيتم الحفاظ على هذا المستوى النهائي لسعر الفائدة الفيدرالي قبل بدء أول خفض لسعر الفائدة».

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أمس الثلاثاء، إنه «من المحتمل» أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يعني أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة، في حين أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك لا يرى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وترفع معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، والذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 21.85 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 885.93 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1175.13 دولار.