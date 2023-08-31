أسعار الذهب العالمية ترتفع مع الاتجاه لتسجيل 1% خسارة شهرية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في شهر إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق قد تعدل هذه التوقعات، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1972.40 دولار.

وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع، فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري 1%، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز إن نفقات الاستهلاك الشخصي وأرقام التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة ستقدم إرشادا بخصوص أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل بقليل مما كان يعتقد في البداية خلال الربع الثاني من العام، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف في يوليو مع تباطؤ سوق العمل تدريجيا.

في الوقت نفسه، أظهر مسح رسمي انكماش نشاط التصنيع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس بالصين، وهي أكبر مستهلك للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.59 دولار للأوقية، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر يوم الأربعاء.

واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9 % إلى 1232.98 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري 4%.