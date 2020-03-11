أسعار الذهب العالمية ترتفع للمرة الأولى فى 5 جلسات بتعاملات الأربعاء

لتعوض بذلك بعض الخسائر التي تكبدتها أمس الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب العالمية صعودا فى تعاملات االيوم الأربعاء ، لتعوض بذلك بعض الخسائر التي تكبدتها أمس الثلاثاء ، فيما أدت الشكوك التى تحوم حول حزمة التحفيزات الأمريكية إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الآسيوية، والأمريكية.

وقفزت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.5%، عند 1.657.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينيتش، بعد أن هبط 2% تقريبا في الجلسة السابقة على أمل تقديم إجراءات تحفيزية عالمية بهدف تحصين الاقتصاد العالمي من تداعيات تفشى فيروس “كورونا” المستجد في العديد من البلدان حول العالم ، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.3% إلى 1.654.79 دولار للأوقية.



وهبطت مؤشرات الأسهم الآسيوية، فيما تتزايد الشكوك حول تقديم واشنطن حزمة تحفيزات لمكافحة تفشي الفيروس القاتل المعروف اختصارا بـ “كوفيد-19”.

وفيما تتزايد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، تفاوض البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي على إجراءات ترمي إلى دعم الاقتصاد الأمريكي والمستهلك الأمريكي ضد تداعيات “كورونا”، برغم أنه لا توجد أية علامة على قرب التوصل لاتفاق في هذا الخصوص.

وبخصوص المعادن النفيسة الآخرى هبطت أسعار البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 2.403.73 دولار للأوقية، فيما ارتفعت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.2% مسجلة 870.18 دولار.

وقفزت أسعار الفضة بنسبة 0.9%، مسجلة 17.02 دولار.

وتسابق دول العالم الزمن لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذى يواصل حصد الأرواح ، وتسبب بوفيات تخطت حاجز الـ4 آلاف.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن البر الرئيسى الصينى سجل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الوباء إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.